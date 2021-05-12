Еще одна партия вакцины Pfizer приедет в Украину 17 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов. — Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX, — сказал он.

Министр отметил, что сейчас страны, которые задолжали нам дозы вакцин, уже законтрактованных и проплаченных, начинают отгружать в Украину препараты против Covid-19 . Это и AstraZeneca, и Sinovac, и Pfizer .

— Мы технически готовы в спокойном темпе вакцинировать до 5-6 млн человек в месяц, — сказал Степанов. — Все зависит от наличия необходимого количества вакцин.

Министр сказал, что имеет осторожный оптимизм в отношении четвертой волны пандемии.

— Мы должны сделать все, чтобы очередная волна коронавируса, которую епидемиологи предрекают осенью, не была таким жестким ударом, как предыдущая, — заметил Сепанов.

Осенью обычно активизируются сезонные вирусы и специалисты прогнозируют новую мощную волну заболеваемости.

К тому же, ожидается на украинской арене борьбы с Covid-19 появление нового индийского штамма коронавируса. ВОЗ назвал его глобальной угрозой для здоровья, потому что он более заразен и умеет уходить от иммунного ответа организма.

Его агрессивность заключается в невиданной еще тяжести течения болезни. Индийский штамм поражает желудочно-кишечный тракт, почки, глаза и вызывает тяжелую интоксикацию организма.

Лидерами по распространению коронавируса в мире являются США (33,5 млн), Индия (22,9 млн), Бразилия (15,2 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5 млн). Украина среди стран мира по распространению Covid-19 занимает 16 место, а в Европе — восьмое.