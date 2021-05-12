Стойкие противники вакцинации очень часто в спорах оперируют именно этим аргументом: дескать, учеными доказано, что детские прививки могут спровоцировать развитие аутизма. Чем могут возразить сторонники иммунизации? По просьбе Фактов ICTV на этот вопрос ответила врач-педиатр, детский кардиолог, медицинский директор клиники, ассистент кафедры педиатрии Тернопольского национального медицинского университета, инструктор Европейского совета реанимации Ольга Дутчак.

— Еще 20 лет назад в журнале The Lancet была опубликована статья, автор которой, опираясь на свои исследования, утверждал, что, якобы, одной из реакций на вакцину против кори-краснухи-паротита является появление у детей аутистических расстройств, — рассказывает Ольга Дутчак.

И эта информация мгновенно проникла в социальные сети и на протяжении двух десятилетий противники вакцинации использовали ее как аргумент в спорах со сторонниками обязательных детских прививок.

По словам Ольги Дутчак, журнал вскоре отозвал эту провокационную статью, признав изложенные в ней доводы манипулятивными. А в 2019 году были опубликованы результаты развернутого плацебо-контролируемого исследования датских ученых, которые в течение определенного времени наблюдали 657 детей, половина из которых была вакцинирована против кори-краснухи-паротита, а половина такой прививки не получила.

В итоге ученые не обнаружили абсолютно никакой взаимосвязи между ростом случаев аутизма у детей и вакцинацией. Таким образом в споре была поставлена окончательная, жирная точка: вакцинация аутизм не вызывает!

Ольга Дутчак напомнила, что аутизм – это генетически детерминированное заболевание, развивающееся в результате мутации определенных генов, которые, собственно, и вызывают аутистические расстройства.

А между тем, Факты ICTV выяснили, можно ли делать прививку от коронавируса с признаками аллергической сезонной реакции.