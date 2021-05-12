Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью одному из телеканалов рассказал об украинской вакцине от коронавируса. Над ее созданием работают два государственных научных учреждения (Институт биологии клетки и Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины) и одна частная фирма.

Лучше дело продвигается у частной группы ученых. Им вроде бы удалось нейтрализовать вирус на клетках. В ближайшее время должны начаться клинические испытания.

Государственные учреждения создают вакцину по принципу препарата против гепатита В. Там нужны еще лабораторные исследования, которые продлятся ориентировочно до сентября.

А тем временем в Украине продолжается процесс вакцинации имеющимися вакцинами.

— В начале Пасхальных праздников открылись 1700 пунктов прививки. За два дня дозы вакцины получили 70 и 74 тыс. человек, — отчитался главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. — Так что мы способны делать до 100 тыс. Прививок в сутки.

Когда откроются все 3200 пунктов прививки и будут работать 500 мобильных бригад, то количество прививок значительно возрастет.

Правительство Украины планирует до конца текущего года вакцинировать большинство взрослого населения, а в следующем году — 70% всего населения, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Введение электронного Covid-сертификатов в Украине и мире упростит путешествия в будущем. Они могут заработать уже летом.