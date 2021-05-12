Анализ состояния рынка труда, проведенный в мае 2021 года, показал настоящий кадровый голод на специальность “младший и средний медицинский персонал”, сообщает grc.

Одна из самых почитаемых профессий в мире, ставшая особенно востребованной в нынешние пандемические времена, в Украине расценивается как одна из самых низкооплачиваемых, изнурительных, рискованных.

Так, средняя заработная плата, которую предлагают в этой сфере, составляет чуть больше 10 000 грн. При средней заработной плате в стране порядка 17 000 грн. При этом почти половине работодателей хватает совести предлагать за труд медсестер и санитарок от 6 800 гривен.

Если добавить к этому высокую степень риска заразиться коронавирусной инфекцией, стоит ли удивляться, что спрос на младший и средний медперсонал превысил предложение на 135%. Другими словами, всего 2% соискателей работы изъявили желание работать по этой специальности.

Интересно, что большинство предложений работы в категории “младший и средний медицинский персонал” ориентировано на специалистов без опыта работы (64% всех вакансий). 34% работодателей ищут медсестер с опытом от года до трех. И лишь 4% вакансий открыто для опытных специалистов, которые имеют опыт работы от шести лет.

А между тем, 12 мая — Всемирный день медсестер. Читайте на Фактах ICTV, почему украинские медсестры не уходят из профессии несмотря на все проблемы.

Источник: grc.ua