PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Какую зарплату предлагают медсестрам в Украине – исследование

медсестри

Анализ состояния рынка труда, проведенный в мае 2021 года, показал настоящий кадровый голод на специальность “младший и средний медицинский персонал”, сообщает grc.

Одна из самых почитаемых профессий в мире, ставшая особенно востребованной в нынешние пандемические времена, в Украине расценивается как одна из самых низкооплачиваемых, изнурительных, рискованных.

Так, средняя заработная плата, которую предлагают в этой сфере, составляет чуть больше 10 000 грн. При средней заработной плате в стране порядка 17 000 грн. При этом почти половине работодателей хватает совести предлагать за труд медсестер и санитарок от 6 800 гривен.

Читайте
Находится в неадекватном состоянии: что известно о стрелке из Казани и прощание с жертвами

Если добавить к этому высокую степень риска заразиться коронавирусной инфекцией, стоит ли удивляться, что спрос на младший и средний медперсонал превысил предложение на 135%. Другими словами, всего 2% соискателей работы изъявили желание работать по этой специальности.

Интересно, что большинство предложений работы в категории “младший и средний медицинский персонал” ориентировано на специалистов без опыта работы (64% всех вакансий). 34% работодателей ищут медсестер с опытом от года до трех. И лишь 4% вакансий открыто для опытных специалистов, которые имеют опыт работы от шести лет.

А между тем, 12 мая — Всемирный день медсестер. Читайте на Фактах ICTV, почему украинские медсестры не уходят из профессии несмотря на все проблемы.

Источник: grc.ua

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка