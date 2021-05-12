В Украине успешно прошли первый этап вакцинации против коронавируса почти 14 тыс. педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в комментарии Фактах ICTV.

По ее словам, к проведению ВНО привлечены примерно 97 тыс. человек, из них около 35 тыс. человек захотели получить прививку против Covid-19.

— На сегодня почти 14 тыс. учителей уже получили первую дозу препарата. Все остальные в ближайшее время смогут также получить прививки. Надеемся, это будет в начале ВНО, — отметила она.

В Минздраве отмечают, что вакцинация учителей добровольная и не повлияет на их привлечение к работе на ВНО. Педагогам вводили две дозы вакцины CoronaVac с интервалом в 28 дней. После получения первой дозы для них сразу резервируют вторую дозу вакцины.

ВНО в Украине будут проводить с 21 мая по 15 июня. Всего в этом году на ВНО зарегистрировалось около 320 тыс. школьников.

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Вакцинация в Украине

По состоянию на 12 мая в Украине с начала прививочной кампании прививки получил 882 621 человек. Из них получили одну дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1928 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

За последние сутки прививки от Covid-19 получили 18 264 человека. Больше прививок во вторник сделали во Львовской (1881) и Днепропетровской (1649) областях, Киеве (1217), Запорожской (1190) и Донецкой (970) областях.

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