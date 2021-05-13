Какая настоящая ситуация с Covid-карантином и вакцинацией в Китае

Уже больше года прошло с того момента, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии Covid-19. Вспышка заболевания началась в декабре 2019 в городе Ухань провинции Хубэй Китайской народной республики.

Как же сейчас живет Китай, который еще год назад закрывал многомиллионные города и не позволял выходить из дома. Об этом Факты ICTV расспросили украинку Екатерину Ли, которая уже шесть лет живет в Поднебесной. Есть ли сейчас карантин в Китае, как проводят кампанию по вакцинации и как в стране реагируют на туристов.

По данным сервиса Worldometers, с начала пандемии коронавирус обнаружили более чем у 160 млн жителей планеты. Сейчас Китай находится на 31 месте по распространению болезни. Эксперты ВОЗ утверждают, что в стране сейчас очень низкий уровень заболеваемости Covid-19. Это является результатом эффективного контроля.

Карантин в Китае

— У нас атмосфера настороженная и контролируемая государством на всех уровнях. Поэтому люди не волнуются за рабочие места и зарплаты, но волнуются что приедут иностранцы, особенно из стран, где красная зона и повышенная смертность, в этот список входит Украина, — отметила она.

По словам Екатерины, в стране безопасность на высшем уровне. В государственных учреждениях необходимо быть в маске, очень часто люди надевают перчатки по собственному желанию. На улице люди редко надевают маски, но в общественном транспорте — практически все. Кроме того, в помещениях очень часто стоят камеры и измеряют температуру.

— Если это прогулка в парке, то более 50% людей маской закрывают рот и нос, а еще 10-18% носят маски для красоты и экстренных случаев, например, чтобы зайти в уборную или магазин, — рассказала Екатерина.

Китай работает в обычном режиме, но все моют чаще, чем раньше. Например, улицы (деревья, урны, лавочки, внешние стены домов и саму дорогу) очищают различными растворами. Люди активно обмывают свои автомобили.

— Специальные машины таким способом очищают воздух и приглушают пыль. А за ними потом едет другая машина со щетками снизу, которая заметает дорогу. А на тротуарах маленькие машины смывают пыль утром и вечером каждый день, — добавила она.











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Вакцинация в Китае

— В Китае вакцинируют всех только китайской вакциной. Препарат уже в более широком доступе. Со средины апреля и до июля в стране вакцинируют всех китайских студентов, а также иностранных, которые находятся и находились в Китае все это время, — утверждает украинка.

Также в это время будут вакцинировать учителей в высших учебных заведениях (один вуз не менее 70% учителей, в связи с ограничениями). В стране с января уже вакцинируют политиков, военных и других людей.

Женщина добавила, что вакцина бесплатна для тех, кто работает на государство, но как для других — она ​​не знает. В Китае запрещено вакцинироваться против Covid-19:

детям до 18 лет;

людям, которые старше 65 лет (они болеют сопутствующими заболеваниями, которые могут обостриться после вакцинации);

людям с хроническими заболеваниями и аллергиями;

беременным или тем, кто планирует беременность через полгода после вакцинации.

Перед вакцинацией человек обязательно должен проконсультироваться с врачом. Также перед прививкой человеку дают документ со всеми побочными эффектами, который, в случае согласия на вакцинацию, надо подписать.

Путешествия по стране и за границу

— Путешествовать можно, но это не рекомендуется. На законодательном уровне в аэропортах людей могут пропустить в Китай, если человек был привит именно китайской вакциной, но в основном границы закрыты на вылет и влет, — говорит Екатерина.

Государство не рекомендует путешествовать даже в соседние города на собственном транспорте.

— Где бы ты ни проезжал, ты обязан сканировать коды и сообщать всем уполномоченным органам власти о своем состоянии здоровья, — подчеркнула она.

По словам местных, ко всем иностранцам в Китае всегда относятся как к чему-то новому и особенному. Но сейчас людей интересует: когда ты в последний раз вылетал из Китая? Люди стали больше беспокоиться о своем здоровье, поэтому и стараются обходить туристов, прибывших из других стран.

Коронавирус в мире

По состоянию на 12 мая в мире за сутки диагностировали 707 тыс. случаев. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 31 место в мире и 10 в Европе.

В мире умерли более 13 тыс. человек, у которых подтвердили коронавирус. А за все время пандемии вылечились от недуга более 138 млн человек. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

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Фото: Екатерина Ли