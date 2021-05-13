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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Нужно ли принимать антикоагулянты до или после Covid-вакцинации — объясняет иммунолог

таблетки

Врачи в Украине рекомендуют принимать антикоагулянты орально или инъекционно перед или после Covid-вакцинации. Стоит ли это делать, объясняет иммунолог Федор Лапий в видео на You-tube канале врача Екатерины Булавиновой.

— Смысла принимать антикоагулянты перед вакцинацией нет,- говорит иммунолог. – Во-первых, они имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали то и не принимайте ни до ни после прививки.

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Учитывая механизмы действия препаратов и вакцины, можно сказать, что это вам не поможет, а иногда может навредить.

— Если же антикоагулянты вы принимаете для лечения вашего сопутствующего заболевания, не отменяйте их, — советует Федор Лапий. —  Ничего не меняйте в плане приема любых препаратов, прописанных вам.

Словакия приостановила вакцинацию первой дозой препарата фармацевтической компании AstraZeneca против Covid-19. Правительство расследует случай пациента, умершего от редкого тромбоза после вакцинации против коронавируса. На данный момент не установлена связь между смертью этого пациента и вакцинацией AstraZeneca.

Источник: Екатерина Булавинова.

Фото: Depositphotos

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