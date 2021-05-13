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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Covid-19 может влиять на эрекцию: ученые обнародовали исследование

коронавирус

Covid-19 может поразить ткань пениса и привести к эректильной дисфункции, свидетельствуют данные научно-исследовательской работы, опубликованной в World Journal of Men’s Health. 

Ученые наблюдали разницу в составе тканей между мужчинами, заразившимися коронавирусом, и мужчинами, которые не болели Covid-19.

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Исследование было сосредоточено на четырех мужчинах, которым делали операцию по протезированию полового члена для лечения эректильной дисфункции.

Двое страдали от Covid-19, а двое — нет. Все они были в возрасте от 65 до 71 года.

У мужчин, которые переболели коронавирусом, обнаружили эректильную дисфункцию. Причем до болезни они не жаловались на свое здоровье в этом аспекте.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус может проникать в эндотелиальные клетки и поражать многие органы, включая пенис.

— Это еще одна причина, по которой мы все должны сделать все возможное, чтобы избежать Covid-19, — заявили ученые.

Covid-19 поражает желудок и кишечник

Ранее эпидемиологи заявили, что индийский штамм коронавируса поражает желудок и кишечник.

При более детальном изучении оказалось, что этот штамм имеет тройную мутацию. В Украине его пока не выявили.

Источник: Sky News

Фото: Dreamstime

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