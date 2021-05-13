В Украину прибыли препараты для лечения рассеянного склероза и туберкулеза

Украина получила необходимые лекарственные средства для лечения рассеянного склероза. В стране официально зарегистрировано более 20 тыс. больных с этой патологией.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 13 мая. Она утверждает, что пациенты с прогрессивными формами рассеянного склероза получат препарат Глатирамер.

Терапия рецидивирующих-ремитирующих форм болезни состоит из симптоматического лечения, лечения острых рецидивов и приема препаратов, которые модифицируют течение заболевания. Минздрав потратил на закупку этих лекарств 74 млн грн.

Также Украина получила противотуберкулезный препарат Бедаквилин, на который потратили 20 млн грн. Его поставки обеспечила международная организация Программа развития ООН в Украине.

По словам Шаталовой, международная организация Crown Agents продолжает осуществлять поставки тестов на ВИЧ/СПИД и реагентов, используемых для лечения детской онкологии.

Недавно заместитель министра отметила, что Минздрав в этом году ускорил темпы работы в части старта государственных закупок. В 2021 году в государственном бюджете Украины на выполнение бюджетной программы по обеспечению медицинских мероприятий, отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера предусмотрены бюджетные ассигнования в целом на сумму 10,3 млрд грн.