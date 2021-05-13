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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Украину прибыли препараты для лечения рассеянного склероза и туберкулеза

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Украина получила необходимые лекарственные средства для лечения рассеянного склероза. В стране официально зарегистрировано более 20 тыс. больных с этой патологией.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 13 мая. Она утверждает, что пациенты с прогрессивными формами рассеянного склероза получат препарат Глатирамер.

Терапия рецидивирующих-ремитирующих форм болезни состоит из симптоматического лечения, лечения острых рецидивов и приема препаратов, которые модифицируют течение заболевания. Минздрав потратил на закупку этих лекарств 74 млн грн.

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Также Украина получила противотуберкулезный препарат Бедаквилин, на который потратили 20 млн грн. Его поставки обеспечила международная организация Программа развития ООН в Украине.

По словам Шаталовой, международная организация Crown Agents продолжает осуществлять поставки тестов на ВИЧ/СПИД и реагентов, используемых для лечения детской онкологии.

Недавно заместитель министра отметила, что Минздрав в этом году ускорил темпы работы в части старта государственных закупок. В 2021 году в государственном бюджете Украины на выполнение бюджетной программы по обеспечению медицинских мероприятий, отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера предусмотрены бюджетные ассигнования в целом на сумму 10,3 млрд грн.

Фото: Unsplash

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