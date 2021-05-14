Очень сложно уговорить украинцев: Степанов объяснил медленные темпы вакцинации

Украина не сможет обеспечить вакцинирование 100% населения страны.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в одном из интервью, украинцев очень сложно убедить вакцинироваться.

— По мере вакцинации жителей страны мы будем постепенно снимать карантинные ограничения, — рассказал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что для полной отмены карантинных ограничений достаточно привить 70% жителей страны.

Кроме того, по его словам, вакцина для введения первой дозы, закупленная официальным Киевом, уже практически закончилась.

Глава ООН о темпах вакцинации

Ранее сегодня председатель ООН Антонио Гутерриш призвал все страны нарастить мощности по производству вакцины от коронавируса.

По его словам, прививки нужно справедливо распределить среди всего населения земного шара.

Глава ООН также счел неприемлемой ситуацию, при которой развитые страны проводят массовую вакцинацию, тогда как бедные – не могут позволить себе привить людей, входящих в зону риска, даже одной дозой.

Источник: Интервью Максима Степанова

Фото: Интервью Максима Степанова