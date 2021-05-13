По данным Минздрава состоянию на 13 мая в Украине количество вакцинированных лиц от Covid-19 человек (с начала кампании) составляет 901 107. Из них получили 1 дозу — 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 3 828 человек.

За последние сутки прививки от Covid-19 20 386 человек. Это больше, чем днем ранее, когда вакцинировали 18 264 человека.

Прививки проводились 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

По состоянию на 12 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 543 099 человек.

Как сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, страны, с которыми заключены контракты на поставки вакцин в Украине, начали отгружать препараты. Вскоре в страну поступит еще одна партия вакцины Pfіzer.