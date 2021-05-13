В Киеве по состоянию на утро 13 мая обнаружили 726 новых больных коронавирусом.

Всего в столице за время пандемии подтвердили 200 528 случаев болезни.

За сутки от вируса умерли 29 человек, в целом — 4 883.

Выздороветь удалось за день 1 041 киевлянину, за время пандемии — 130 113 людям.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: