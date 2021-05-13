Еще около 8 млн гривен пойдут на исследования иммуногенных свойств протеинов коронавируса SARS-COV-2 в качестве основы для разработки отечественной Covid-вакцины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Эти и другие вопросы были рассмотрены во время последнего заседания Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Украины.

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Как стало известно, оба проекты финансирует Национальный фонд исследований Украины. Исполнителями определены Институт биологии клетки НАН Украины и Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины.

— Убежден, что здоровье — это актив, который требует необходимых инвестиций, — отметил Виктор Ляшко. — И пандемия Covid-19 четко дала понять, что инвестиции должны быть существенными, а потому приоритеты в системе общественного здоровья должны быть пересмотрены.

Также на заседании речь шла о способности украинских ученых создать м-РНК вакцину, о запуске биокластера с созданием Национального центра биотехнологий и строительством BSL-3 лаборатории. Были обсуждены аспекты украинской геномной инициативы.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, когда Минздрав Украины планирует проверить коллективный иммунитет.

Источник: Facebook