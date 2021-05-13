В Украине в течение лета планируют исследовать эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса и его штаммов, а также состояние коллективного иммунитета.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 13 мая. По ее словам, в исследовании, которое будет проводить Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при участии Центра общественного здоровья, примут участие девять тысяч взрослых людей.

Это абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они смогут бесплатно получить тест на антитела.

Ученые проведут исследования в два этапа. Во время первого сформируют мобильные бригады из социологических работников и медика, которые будут проводить опрос и будут брать образцы крови для тестов на антитела.

На втором этапе эксперты обрабатывать анкеты и формировать реальные статистические результаты, репрезентативные для всей Украины.

— Таким образом мы сможем увидеть цельную картину о эпидемии в Украине, приобщив людей, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью. Оба этапа специалисты планируют завершить в течение лета, — отметила она.

Кроме того, в НАН Украины прогнозируют, что в течение следующей недели в стране увеличится количество больных коронавирус. Это связано со стабилизацией количества тестов после майских праздников.