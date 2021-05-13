Ученые и врачи Covid-клиники Mayo Clinic (США) на базе своего лечебного учреждения проводят долгосрочное исследование, в ходе которого пытаются обозначить наиболее распространенные проблемы со здоровьем, которые испытывают пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию.

На сегодня есть результаты по первым 100 пациентам, которых врачи наблюдали в течение полугода. Средний возраст участников — 45 лет, большинство из них — женщины. Их оценивали в среднем через 93 дня после заражения.

Хроническая усталость, быстрая утомляемость, перепады настроения, когнитивные нарушения, мешающие возвращению к полноценной повседневной жизни, — такими были первые данные, которые исследователи объединяют под общим названием “синдром длительного распространения Covid-19” (PCS).

— У большинства пациентов не было сопутствующих заболеваний до заражения Covid-19. У многих не было симптомов, связанных с Covid-19, настолько серьезных, чтобы нуждаться в госпитализации, — комментирует результаты исследований доктор медицины, медицинский директор клиники Грег Ваничкачорн.

Тем не менее после перенесенного заболевания многие из них испытывали непривычную усталость, больше половины сообщили о проблемах с мышлением, широко известных как “мозговой туман”.

Ученый призвал пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, не ждать, пока их обследуют. Если есть симптомы явного недомогания, которое длится достаточно долгое время, следует немедленно обращаться за врачебной помощью. Иначе временные симптомы могут перейти в хроническую стадию.

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