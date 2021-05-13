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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Великобритании испытывают сверхбыстрый тест на Covid-19

тестування

В Великобритании испытывают быстрый тест на Covid-19, который может дать результат в течение 25 секунд. Авиакомпания British Airways считает, что он улучшит мобильность населения в условиях пандемии.

Именно эта компания проводит испытания теста на антиген Pelican, который может обнаруживать различные варианты коронавируса. Участие в тестировании примут члены летных и бортовых экипажей.

Для того, чтобы получить результат следует поместить образец слюны в одноразовый сенсорный блок, встряхнуть и вставить в многократный цифровой считыватель, подключенный к устройству с поддержкой Bluetooth. Результат появятся в мобильном приложении течение 25 секунд.

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В компании сообщили, что этот тест уже одобрили к использованию в Европе и Великобритании, а в США он на проверке. По данным разработчиков, тест правильно определяет 98% людей, больных Covid-19, и 100% тех, кто не болеет.

— Мы надеемся, что тест Pelican вскоре может быть использован как стандартный тест для путешественников и членов экипажа во всем мире, — отметили в компании.

Недавно группа исследователей японского НИИ Рикен, университета в Токио и других научно-исследовательских учреждений заявили, что занимаются разработкой теста на коронавирус, который поможет выявить инфекцию всего за пять минут.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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