Украина заняла первое место по количеству летальных случаев от Covid-19 в сутки среди стран Европы. В то же время в мире уже зафиксировали 161 млн новых случаев заражения этой болезнью. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США.

За сутки в мире умерли более 13 тыс. человек, у которых подтвердили коронавирус. А за все время пандемии вылечились от недуга более 139 млн человек. Сейчас насчитывается около 17 млн ​​активных случаев заболевания.

Главные новости о коронавирусе за 13 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки увеличилось количество новых случаев Covid-19. Так, заболели 6 813 человека. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 346 пациентов, а выздоровели — 19 507.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

В Национальной академии наук прогнозируют, что в течение следующей недели в Украине увеличится количество новых случаев коронавируса и летальных случаев. Это связано со стабилизацией количества тестов после майских праздников.

МОЗ Украины в течение лета планирует исследовать эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса и его штаммов, а также состояние коллективного иммунитета.

Вакцинация в Украине

12 мая 20 386 человек привили против Covid-19 в Украине, а 1 900 человек получили вторую дозу вакцины. С начала прививочной кампании 901 107 человек привито, из них 901 105 человек получили только первую дозу, а 3 828 человек — обе дозы вакцины.

Больше прививок сделали в Киеве (1 610), Днепропетровской (1 550), Запорожской (1 351), Львовской (1 221), Одесской (1 199) и Житомирской (1 052) областях.

В Минздраве сообщили, что пункты прививок в Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca, предназначенную для первой дозы. Кампанию по иммунизации восстановят, как только поступит новая партия вакцины.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в стране пока не хватает вакцин для того, чтобы вакцинировать всех желающих граждан, которые записались на прививку через действие. Минздрав готов на выходных вакцинировать людей из электронной очереди, но страна не имеет дополнительных 500 тыс. доз препаратов.

Коронавирус в мире

В Черногории людям, которые покидают страну, можно бесплатно сдать тест на коронавирус при условии, если в государстве, откуда они родом, есть такое требование.

В Сербии граждане смогут загрузить цифровой сертификат, который подтверждает, что они вакцинировались или имели отрицательный результат теста на коронавирус.

С 14 мая Греция начинает ослаблять локдаун, в частности, будет отменено ограничение на внутренние поездки и сокращен комендантский час.

В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну. Полностью привиты утвержденными в ЕС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также те, кто перенес Covid-19, больше не должны по приезде в страну идти на карантин и сдавать тест.

Карантин в Украине

По состоянию на 13 мая все регионы Украины перешли в желтую карантинную зону. Николаевская и Черкасская области последними вышли из оранжевой зоны.

В красную и зеленую зоны не попал ни один регион. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.