Украинский борщ, приготовленный по аутентичным рецептам — является уникальной блюдом. И не только потому, что у нас растут все его многочисленные ингредиенты. В нем соотношение жиров, белков и углеводов такое, что более сбалансированное блюдо найти трудно.

О том, чем полезен украинский борщ, Фактам ICTV рассказала доктор медицинских наук, профессор Людмила Овсянникова.

Борщ, сваренный с салом — лучший энергетик. Мясо и грибы насыщают организм белками. А полноценный белок дает силу, ускоряет обменные процессы.

В последнее время гастроэнтерологи советуют не употреблять мясные бульоны. Но если вы имеете здоровый желудочно-кишечный тракт, то можете варить борщ с мясом, но слейте бульон после того, как он покипит минут десять. А затем залейте свежей водой и варите дальше.

— Овощи, которых в борще не менее семи наименований — это источник витаминов, микро- и макроэлементов, — подчеркнула Людмила Овсянникова. — Их клетчатка делает борщ лучшим пищевым детоксикатором. Она выметает из организма все лишнее и очищает его от токсинов.

Борщ усиливает пищеварение, восстанавливает кровь и разжижает ее. Наши предки, которые и понятия не имели о вирусах и тромбах, создали это замечательное блюдо, которое во время пандемии коронавируса, когда усиливается опасность возникновения тромбозов, может стать дополнительным лечебным и профилактическим средством.

Вы когда-нибудь чувствовали жар после употребления борща? Если да, то знайте, это улучшилось кровообращение. То есть действие его почти мгновенное.

Какой борщ правильный

Речь идет не о рецептуре, а о способе приготовления. Ведь известно, что когда овощи варятся в воде, из них все выходит в бульон, а вот когда они тушатся, то все полезное остается внутри, и вкус не страдает. Конечно, в древности борщ готовили в печи, где он не варился, а долго млел. Правильный борщ должен готовиться в печи, или только на маленьком огне. В Одессе даже говорят “и шо это ваш борщ кипит как компот”. То есть, все знают, что борщ, который сильно булькает, переваривается уже не такой вкусный и полезный.

— Если заглянуть в прошлое, то увидим, что мясо украинцы потребляли не часто, — рассказывает профессор. — В основном готовили борщ из овощей, а для сытости добавляли гречневую кашу или толченое с чесноком сало.

Гречка — источник витаминов и железа. Жир помогает усваиваться каротиноидам и жирорастворимым витаминам. Чеснок — это фитонциды, которые обезвреживают патогенные микроорганизмы. Такой затирки должно быть немного — одна столовая ложка. Но это обогатит борщ и вкусом, и энергией, и пользой.

Борщевой разбор

Если исследовать химический состав каждого борщевого овоща, то мы увидим огромное количество полезных веществ.

Свекла благодаря бетаину полезна для сердца. Азот, содержащийся в нем, уменьшает риск возникновения гипертонической болезни. Он также обладает противовоспалительным действием.

Морковь содержит каротин, который легко усваивается и полезен для глаз, сосудов и кожи. Каротин превращается в витамин А и помогает заживлять ранки, укрепляя и восстанавливая эпителий.

Чеснок кроме фитонцидов содержит пребиотики, которые становятся пищей для полезных бактерий в нашем кишечнике, действует как антиоксидант.

Если в тарелку с борщом насыпать свежей зелени: укропа или петрушки, то получим еще и кучу живых витаминов. Петрушка между прочим, содержит апигенин, что усиливает самоочищение клеток.

Чтобы не расписывать долго о каждом ингредиенте, скажем, что в борще имеются в большом количестве почти все витамины, а также макро- и микроэлементы. Железо для гемоглобина, цинк для нервной системы, калий для сердца, кремний для кожи и суставов, кобальт для усвоения фолиевой кислоты, сама фолиевая кислота, витамин С для сосудов, ликопен из томатов для профилактики онкозаболеваний. Как видим, в одном котелке собрано все, что необходимо для нормального функционирования организма.

Итак, красный борщ — это просто вкуснейшее лекарство. Ешьте его на здоровье.

Но не только борщ может насыщать нас витаминами и давать энергию. Микрозелень, которую можно выращивать самостоятельно, тоже способствует очищению организма.