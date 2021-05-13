В Украине на пунктах прививки использовали почти всю вакцину AstraZeneca, которая предназначена для первой прививки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Препарат для первой дозы закончился в пунктах прививки Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киев.

— По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против Covid-19, предназначенную для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервировано для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых началось с 24 февраля, — отметили в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины.

Сейчас население иммунизируют препаратами CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников операции Объединенных сил на Востоке Украина, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания, сотрудников полиции, ГСЧС и пограничников.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 12 мая в Украине от коронавируса вакцинировались 20 386 человек, 1 900 человек получили вторую дозу вакцины.

С начала прививочной кампании 901 107 человек привито, из них 901 105 человек получили только первую дозу, а 3828 людей — обе дозы вакцины.

Больше всего прививок сделали в Киеве (1 610), Днепропетровской (1 550), Запорожской (1 351), Львовской (1 221), Одесской (1 199) и Житомирской (10 52) областях.