В Украине ожидают увеличение больных Covid-19 на следующей неделе — НАН

В Украине в течение следующей недели ожидают увеличение количества больных Covid-19. Это связано со стабилизацией количества тестирований после майских праздников.

Об этом отметили эксперты Национальной академии наук в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 27 апреля — 12 мая 2021 года.

— В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выражений и летальных случаев в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям, — утверждают ученые.

Кроме того, в стране ожидают роста количества летальных случаев от осложнений, которые вызывает коронавирус.

В НАН также пересмотрели данные летальности от этой болезни. По их информации, реальная смертность от Covid-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.

— Число жертв пандемии в Украине вместе с оккупированными сейчас территориями составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше, — добавили в обзоре.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев Covid-19. От последствий, которые вызвал Covid-19, за последний день 346 человек умерли, а вылечились — 19 507 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

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Источник: НАН