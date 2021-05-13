В Украине за последние сутки зафиксировали 6 813 случаев Covid-19, всего — 2 135 886.

2 569 пациентов с коронавирусом госпитализировали.

От последствий, которые вызвал Covid-19, за последний день 346 человек умерли, всего — 47 333.

За последние сутки совершено 89 490 тестирований (в частности методом ПЦР — 35 366, методом ИФА — 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 38 863).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 726 случаев / 1610 прививок;

Винницкая область — 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область — 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область — 553 случая / 1550 прививок;

Донецкая область — 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область — 118 случаев / 1052 прививки;

Закарпатская — 104 случая / 681 прививки;

Запорожская область — 432 случая / 1351 прививки;

Ивано-Франковская область — 170 случаев / 906 прививок;

Киевская область — 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область — 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область — 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область — 259 случаев / 1221 прививки;

Николаевская область — 244 случая / 738 прививок;

Одесская область — 196 случаев / 1199 прививок;

Полтавская область — 307 случаев / 522 прививки;

Ровенская область — 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область — 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область — 129 случаев / 893 прививки;

Харьковская область — 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область — 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область — 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область — 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область — 87 случаев / 552 прививки.

Коронаиврус в Украине

Для сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, 12 мая зафиксировали 4 538 случаев, всего — 2 129 073.

Стоит отметить, что за последние сутки людей, которые выздоровели, три раза больше, чем заболевших.

19 776 пациентов с коронавирусом преодолели недуг.