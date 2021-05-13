Коронавирус — это нечто неизвестное и незнакомое для всех людей, даже для специалистов. Вакцина от коронавируса также новый препарат, который создавался в сжатые сроки.

А поскольку неизвестное всегда вызывает страх, то и вакцины не стали исключением. Их используют со страхом, к ним относятся иногда предвзято и все, что с ними связано обрастает слухами. Подробнее о тромбозе рассказал иммунолог Федор Лапий в видео на You-tube канале врача Екатерины Булавиновой.

Когда началась массовая вакцинация и появились случаи тромбоза после введения вакцин, люди связали это с прививкой.

Поэтому некоторые страны приостановили на время использования определенных вакцин и начали исследовать все случаи. Выяснилось, что после вакцинации против Covid-19 тромбозы венозных синусов головного мозга были очень редкими, а жертвами стали преимущественно женщины в возрасте до 55 лет.

— Однако, когда ученые исследовали случаи тромбозов венозных синусов, зафиксированных в доковидный период, оказалось, что и тогда они возникали крайне редко и у женщин в возрасте до 55 лет, — сообщил иммунолог Федор Лапий.

Проанализировав довакцинальный период пандемии Covid-19, специалисты увидели, что тромбозы чаще всего возникали у женщин до 55 лет, после гриппа — тоже у женщин до 55 лет.

— Значит, вывод ученых таков — женщины до 55 лет более склонны развивать тромбозы, независимо от вакцинации, — констатировал иммунолог.

Для того чтобы обезопасить себя от возникновения тромбозов любой локализации нужно вовремя обследоваться, сдавать анализы и заниматься профилактикой.

Источник: Екатерина Булавинова