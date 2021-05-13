PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Женские профессии, негативно влияющие на сердце — исследование

проблеми з сердцем

В результате исследования, проведенного Инициативой по охране здоровья женщин (WHI), учрежденной Национальными институтами здравоохранения США в 1991 году, было выяснено, какие женские профессии чаще всего сопряжены с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе проекта сравнивалось состояние здоровья женщин, занятых в 20 основных профессиональных категориях, и женщин, не занятых в этих категориях. Поправки делались на возраст, семейное положение, расу и этническую принадлежность.

Читайте
Предприятие Укроборонпрома сокращает рабочие часы из-за нехватки денег

В итоге выяснилось, что в сравнении с представительницами других сфер занятости, чаще всего проблемы с сердцем имеют бухгалтеры, аудиторы, руководители первой линии продавцов, руководители первой линии офисных и административно-вспомогательных работников, медсестры, психиатры, помощники по уходу на дому.

Рейтинг выстроен по мере убывания степени сердечно-сосудистых рисков.

А между тем Факты ICTV выяснили, когда следует принимать антикоагулянты: до или после вакцинации против коронавируса.

Источник: JOEM

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка