В результате исследования, проведенного Инициативой по охране здоровья женщин (WHI), учрежденной Национальными институтами здравоохранения США в 1991 году, было выяснено, какие женские профессии чаще всего сопряжены с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе проекта сравнивалось состояние здоровья женщин, занятых в 20 основных профессиональных категориях, и женщин, не занятых в этих категориях. Поправки делались на возраст, семейное положение, расу и этническую принадлежность.

В итоге выяснилось, что в сравнении с представительницами других сфер занятости, чаще всего проблемы с сердцем имеют бухгалтеры, аудиторы, руководители первой линии продавцов, руководители первой линии офисных и административно-вспомогательных работников, медсестры, психиатры, помощники по уходу на дому.

Рейтинг выстроен по мере убывания степени сердечно-сосудистых рисков.

А между тем Факты ICTV выяснили, когда следует принимать антикоагулянты: до или после вакцинации против коронавируса.

Источник: JOEM