Собаки заметно улучшают мыслительные способности у студентов, подверженных стрессу. К такому выводу пришли ученые Университет штата Вашингтон после трехлетнего исследования, результаты которого недавно были опубликованы в журнале Американской ассоциации исследований в области образования.

В проекте приняли участие 309 студентов, в той или иной мере испытывавших трудности. Имеется ввиду способность к самодисциплине и самоорганизации, концентрации внимания, к запоминанию. То есть все очень важные когнитивные навыки, необходимые для успешной учебы.

— Если вы в стрессе, вы не можете думать или воспринимать информацию. Узнавать о стрессе — это стресс! – отмечает доцент кафедры человеческого развития Университета штата Вашингтон Патрисия Пендри. – А программы взаимодействия человека и животного помогают учащимся, испытывающим трудности, расслабиться, когда они говорят и думают о своих стрессовых факторах.

По словам ученой, университеты проделывают огромную работу, пытаясь помочь студентам добиться успехов в учебе. Особенно тем, кто может подвергаться риску из-за проблем с психическим здоровьем или проблем с обучением. Это исследование показывает, что традиционные подходы к управлению стрессом не так эффективны для этой группы молодых людей по сравнению с программами, которые сосредоточены на предоставлении возможностей взаимодействия с собаками-терапевтами.

К слову, данное исследование является продолжением предыдущей работы г-жи Пендри, в ходе которой было обнаружено, что ласки животных в течение всего 10 минут оказывали физиологическое воздействие, эффективно снижая стресс у студентов в краткосрочной перспективе.

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