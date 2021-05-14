Ценность грудного молока трудно переоценить. Причем как для матери, так и для младенца.

Молоко мамочки надежно защищает ее дитя от инфекций, дисбактериозов, способствует гармоничному развитию, как в умственном, так и в физическом смыслах, уберегая ребенка, к примеру, от ожирения в более зрелые годы. Учеными доказано, что грудное вскармливание значительно снижает риск рака груди и яичников у женщин в будущем.

Но если о несомненной полезности грудного молока практически не спорят, то по поводу времени прекращения кормления грудью единой очки зрения в обществе пока нет. Средства массовой информации периодически рассказывают о настоящих мамам-рекордсменках по продолжительности грудного вскармливания: до 4-5-летнего и даже больше возраста ребенка.

И все-таки, существуют ли какие-то пределы, за которыми магия этого великого таинства природы превращается в ничем не оправданный ритуал?

— По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, кормление грудью может продолжаться как минимум до тех пор, пока ребенку не исполнится два года, — отметила в комментарии Фактам ICTV семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

По словам Людмилы Сердюк, с этим трудно не согласится. Поскольку, если до двух лет малыш должен получать все необходимые ему питательные вещества из обычной диеты, после этого возраста дополнительной пользы для здоровья молоко матери не приносит.

Если же женщина по каким-то причинам продолжает кормить грудью ребенка старше 2 лет, то, с точки зрения педиатров, это больше похоже не некий ритуал, чем на защиту или наполнение малыша полезными веществами. В плане здоровья реальной пользы от длительного грудного кормления, однозначно, нет, отмечает семейный врач.

Читайте также о том, как 31-летняя жительница Великобритании не собирается отлучать от груди четырехлетнего ребенка, хотя в январе этого года уже во второй раз стала мамой. Кроме того, она щеголяет этим, активно публикуя фото процесса кормления грудью на своей странице в Instagram.