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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины от Covid-19

Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины от Covid-19

Правительство Литвы предоставит 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства, а 100 тыс. вакцин получит Украина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в социальных сетях.

— Правительство Литвы только что подтвердило 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства. Надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся к солидарности со многими другими, — отметил он.

Также вакцины получит Грузия — 15 тыс. доз и Молдова — 11 тыс. доз.

Министр здравоохранения Максим Степанов недавно сообщил, что новая партия вакцины против коронавируса от компании Pfizer прибудет в страну 17 апреля. Он также добавил, что сейчас страны, которые задолжали дозы вакцин Украине, уже законтрактованных и проплаченных, начинают отгружать в Украину препараты против Covid-19.

Фото: Pixabay

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