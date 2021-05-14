Люди, которые занимаются спортом, могут легко перенести Covid-19 — Минздрав

Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 14 мая. Он сослался на публикацию с научного британского журнала спортивной медицины, где указано, что физическая активность снижает вероятность перенести Covid-19 в тяжелой форме.
— Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса, — утверждает врач.
Ляшко также отметил, что даже после болезни, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни.
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