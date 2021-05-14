В Министерстве здравоохранения озвучили среднюю стоимость дозы вакцины против коронавируса для Украины.
Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.
— Вообще мы тратим $240,5 млн на 32 млн доз вакцин. Это с доставкой, с логистикой, со всеми затратами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины — $7,52, — отметил Максим Степанов.
Однако, по его словам, министерство не может называть цены на вещества конкретных производителей из-за жесткой конфиденциальности договоров с ними.
Вакцинация против коронавируса
В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация против коронавируса, первыми прививки сделали врачам.
Иммунизацию проводят веществами различных производителей.
Более подробно о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.