В Министерстве здравоохранения озвучили среднюю стоимость дозы вакцины против коронавируса для Украины.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— Вообще мы тратим $240,5 млн на 32 млн доз вакцин. Это с доставкой, с логистикой, со всеми затратами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины — $7,52, — отметил Максим Степанов.

Однако, по его словам, министерство не может называть цены на вещества конкретных производителей из-за жесткой конфиденциальности договоров с ними.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с февраля 2021 года продолжается вакцинация против коронавируса, первыми прививки сделали врачам.

Иммунизацию проводят веществами различных производителей.

Более подробно о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.