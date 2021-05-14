В Черниговской области от ботулизма скончалась 38-летняя женщина. Об этом сообщили в лабораторном центре МОЗ Украины.

Эксперты отметили, что причиной заболевания стала вяленая рыба собственного производства, которую принимала женщина. В области уже зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом.

Недавно женщина из Черкасской области также заболела ботулизмом из-за того, что принимала домашнюю колбасу.

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Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Чаще всего причиной болезни становятся продукты домашнего консервирования — мясо и рыба.

Заболевание опасно тем, что в любой момент после того, как вегетативные формы попадают в организм человека, они могут начать выделять токсины, что может привести к резкому ухудшению состояния и вызвать остановку дыхания.

Симптомы ботулизма

Симптомы зависят от количества токсина, который попал в организм человека. Чаще всего встречается повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, тошнота, рвота, ослабление стула, а затем — стадия пареза кишечника — вздутие живота, запор, поражение мышц шеи и конечностей.

Всех людей с ботулизмом или подозрением на это заболевание обязательно госпитализируют, ведь именно от ранней диагностики и правильного лечения зависит жизнь человека.

Подробнее о симптомах и лечении ботулизма читайте на Фактах ICTV.

Источник: Черниговский областной лабораторный центр Минздрав Украины