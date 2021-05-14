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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

На Львовщине с начала года зафиксировали 130 случаев меланомы: признаки болезни

меланома

Во Львовской области 14 мая стартует проект Стоп меланома, что связано коварством этой болезни. Только в этом регионе в течение 2021 года обнаружили 130 случаев меланомы кожи.

Об этом сообщила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по дерматовенерологии Арина Сизон во время брифинга 14 мая.

Во всех дерматологических заведениях Львова в течение недели граждане смогут бесплатно обследовать новообразования на коже.

— Цель этого проекта — привлечь внимание населения к проблеме злокачественных новообразований кожи, а также провести бесплатное скрининговое обследование людям на раннее выявление меланомы. Меланома — это злокачественное заболевание, которое происходит из пигментных клеток и составляет до 20% рака кожи, — отметила Арина Сизон.

Сизон подчеркнула, что эти признаки могут свидетельствовать о раннем развитии меланомы:

  • асимметрия — условно проведена ось через родинку разделяет ее на две неравные половины;
  • неровный, рваный или размытый край родинки;
  • вкрапления, гранулы или прожилки серого, черного, розового цветов;
  • чем больше размер родинки, тем выше риск ее перерождения, хотя маленький размер также не исключает возможности развития опухоли;
  • увеличение размера, толщины, изменение цвета, кровоточивость, корочки на поверхности.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни. Врачи советуют заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

Источник: Львовская ОГА

Фото: Depositphotos

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