Во Львовской области 14 мая стартует проект Стоп меланома, что связано коварством этой болезни. Только в этом регионе в течение 2021 года обнаружили 130 случаев меланомы кожи.

Об этом сообщила эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по дерматовенерологии Арина Сизон во время брифинга 14 мая.

Во всех дерматологических заведениях Львова в течение недели граждане смогут бесплатно обследовать новообразования на коже.

— Цель этого проекта — привлечь внимание населения к проблеме злокачественных новообразований кожи, а также провести бесплатное скрининговое обследование людям на раннее выявление меланомы. Меланома — это злокачественное заболевание, которое происходит из пигментных клеток и составляет до 20% рака кожи, — отметила Арина Сизон.

Сизон подчеркнула, что эти признаки могут свидетельствовать о раннем развитии меланомы:

асимметрия — условно проведена ось через родинку разделяет ее на две неравные половины;

неровный, рваный или размытый край родинки;

вкрапления, гранулы или прожилки серого, черного, розового цветов;

чем больше размер родинки, тем выше риск ее перерождения, хотя маленький размер также не исключает возможности развития опухоли;

увеличение размера, толщины, изменение цвета, кровоточивость, корочки на поверхности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни. Врачи советуют заниматься спортом и придерживаться здорового питания.

Источник: Львовская ОГА