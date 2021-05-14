После того как торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности своей страны рассекретить состав Covid-вакцины, производимой американскими фармакологами, мнение мировых лидеров по этому поводу отчетливо и неравномерно разделилось на три лагеря. В немногочисленной группе поддержки инициативы оказались Франция, ЮАР и Индия. Категорически против отказа от патентов на вакцины выступила Германия, которую, как ни парадоксально прозвучит, поддержали влиятельные представители фармакологической индустрии Соединенных Штатов

Большинство же стран, которые владеют собственным производством вакцин против коронавируса — ЕС, Великобритания, Канада — высказались весьма осторожно: мол, надо подумать-посоветоваться-обсудить. Имея ввиду Всемирную торговую организацию, которую призвали выступить своего рода третейским судьей в разрешении судьбоносного для всего мира вопроса.

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А то что вопрос действительно судьбоносный – сомневаться не приходится. Более 3 млн жизней уже унесла коронавирусная инфекция. Каждый день от вызванных ею осложнений умирают десятки тысяч людей. Думать, советоваться и обсуждать вопрос снятия патентов при такой чудовищной статистике – значит затягивать его решение до бесконечности, обрекая на гибель сотни людей.

Аргументы группы НЕподдержки американской инициативы сводятся, по сути, к двум аспектам. Первый озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее основной посыл сводился к тому, что открытие патентов на вакцины приведет к неконтролируемому производству препарата и тогда от него будет “больше рисков, чем пользы”, поскольку его качество уже никто не сможет гарантировать.

Суть второго аргумента “против” можно сформулировать так: патент на вакцины не откроем, но чем сможем поможем. Так, Pfizer и BioNTech объявили о намерении обеспечить Covid-вакциной всех спортсменов Токийской олимпиады, которая состоится в этом году. А Johnson & Johnson задекларировала готовность передать бедным странам 500 млн доз своей вакцины.

Щедрое обещание. Но лишь на первый взгляд. Потому что реальное распределение вакцин против коронавируса по миру более чем возмутительное: почти 90% препарата получили богатые и обеспеченные страны, а бедные и еще беднее государства – порядка 0,2%.

Но вирус, как известно, не знает границ. С ним нужно сражаться везде и повсюду. Бескопромиссно и целенаправленно. Иначе он будет продолжать распространяться и мутировать, продуцируя новые штаммы, устойчивые к вакцинам, на производстве которых сегодня зарабатывают миллиарды и которые завтра могут оказаться совершенно бесполезными.

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