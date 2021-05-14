После долгих майских праздников случаев заражения коронавирусов в Украине стало меньше.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, что сезон любых острых респираторных заболеваний заканчивается, пишет РБК-Украина.

Важную роль в уменьшении случаев Covid-19, сказала Мухарская, сыграли и ограничительные меры.

Однако после праздничных выходных люди вернулись к обычной жизни: в коллективы, транспорт, в общественные места, и пошел некоторый рост заражений.

— Но учитывая, что это все-таки сезонное заболевание, а сезон, который характерен для респираторных инфекций, уже подошел к концу фактически заболеваемость будет постепенно уменьшаться, — сказала она.

Летом вирусы никуда не исчезают, напомнила эпидемиолог напомнила

— Тот же всем известный вирус гриппа, вирусы острых респираторных инфекций циркулируют и летом. Люди болеют и летом, но количество больных острыми респираторными заболеваниями значительно ниже, чем в осенне-зимний период, — отметила она. Читайте Какие ограничения при проведении соревнований на улице в Украине

Новые штаммы могут увеличить количество больных, но ненамного, добавила Мухарская. Заболеваемость будет, но не на таком высоком уровне, чтобы вводить локдаун.

Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус.