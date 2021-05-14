Чтобы предотвратить следующую пандемию, мы должны научиться регулировать воздух так же, как мы делаем это с пищей и водой. Речь идет прежде всего о воздухе в помещениях, в которых человечество XXI века проводит большую часть своего времени.

Группа из 39 исследователей из 14 стран мира в журнале Science призвала к “смене парадигмы” в борьбе с болезнетворными микроорганизмами, передающимися по воздуху, такими как вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19.

Любопытно, что данная статья увидела свет через несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свой веб-сайт, чтобы признать: SARS-CoV-2 распространяется преимущественно по воздуху.

По мнению ученых, нам нужен качественный сдвиг в стандартах вентиляции, аналогичный по масштабу трансформации XIX века, когда в городах начали организовывать системы водоснабжения и централизованной канализации.

Например, в 1850-х годах, когда люди в Лондоне умирали от холеры, ученые поначалу предполагали, что болезнь передавалась воздушно-капельным путем. Но британский врач Джон Сноу обнаружил, что причиной были микроорганизмы в загрязненной воде. Точно так же венгерский врач Игназ Земмельвейс показал, что мытье рук перед родами значительно снижает послеродовые инфекции.

В 1945 году ученый Уильям Уэллс опубликовал статью в предшественнике журнала Science, в которой выражал большое сожаление о том, что, инвестируя колоссальные средства в дезинфекцию воды и поддержание чистоты нашей пищи, мы ничего не делаем для нашего воздуха в помещении.

Теперь, когда исследование SARS-CoV-2 наконец выявило, что многие респираторные заболевания передаются по воздуху, исследователи утверждают, что мы не просто должны, но обязаны принять меры.

— Давайте не будем терять время до следующей пандемии, — сказал соавтор исследования сотрудник Совместного института исследовательских наук (CIRES) и профессор химии в CU Boulder Хосе-Луис Хименес.

Когда мы проектируем здание, мы не должны просто использовать минимально возможное качество вентиляции. Вместо этого мы должны помнить не только о текущих респираторных заболеваниях, таких как грипп, но и о потенциальной угрозе будущих пандемий.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, почему люди, которые занимаются спортом, легче переносят Covid-19.