По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавируса. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.

Всего за все время пандемии в стране заболело 2 143 448 человек.

Согласно официальным статистическим данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировано 2 195 человек.

В то же время за последний день 287 человек умерли, а в целом — 47 620.

В свою очередь выздоровели 15 958 человек, в целом — 1 832 601 человек.

Также за день было проведено 79 452 тестирования. В частности, методом ПЦР — 33 889, методом ИФА — 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 31 445.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Количество заболеваний и прививок в регионах в сутки:

Киев — 681 случай/ 2 249 прививок;

Винницкая область — 126 случаев/ 554 прививки;

Волынская область — 228 случаев/ 884 прививки;

Днепропетровская область — 487 случаев/ 1 222 прививки;

Донецкая область — 445 случаев/ 1244 прививки;

Житомирская область — 211 случаев/ 989 прививок;

Закарпатская — 105 случаев/ 1337 прививок;

Запорожская область — 301 случай/ 705 прививок;

Ивано-Франковская область — 186 случаев/ 1 339 прививок;

Киевская область — 301 случай/ 944 прививки;

Кировоградская область — 127 случаев/ 314 прививок;

Луганская область — 186 случаев/ 557 прививок;

Львовская область — 350 случаев/ 1 384 прививки;

Николаевская область — 285 случаев/ 471 прививка;

Одесская область — 368 случаев/ 984 прививки;

Полтавская область — 325 случаев/ 926 прививок;

Ровенская область — 357 случаев/ 944 прививки;

Сумская область — 249 случаев/ 422 прививки;

Тернопольская область — 200 случаев/ 896 прививок;

Харьковская область — 665 случаев/ 649 прививок;

Херсонская область — 250 случаев/ 34 прививки;

Хмельницкая область — 334 случая/ 1 037 прививок;

Черкасская область — 449 случаев/ 468 прививок;

Черновицкая область — 95 случаев/ 478 прививок;

Черниговская область — 251 случай/ 556 прививок.

Коронавирус в Украине

Для сравнения за сутки, по состоянию на 13 мая коронавирусом в Украине заболели 6 813 человек. Из них 2 569 пациентов госпитализировали.

За последний день от Covid-19 умерли 346 человек, а выздоровели — 19 507 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.