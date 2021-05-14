По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировали 7 562 новых случая коронавируса. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.
Всего за все время пандемии в стране заболело 2 143 448 человек.
Согласно официальным статистическим данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализировано 2 195 человек.
В то же время за последний день 287 человек умерли, а в целом — 47 620.
В свою очередь выздоровели 15 958 человек, в целом — 1 832 601 человек.
Также за день было проведено 79 452 тестирования. В частности, методом ПЦР — 33 889, методом ИФА — 14 118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 31 445.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Количество заболеваний и прививок в регионах в сутки:
- Киев — 681 случай/ 2 249 прививок;
- Винницкая область — 126 случаев/ 554 прививки;
- Волынская область — 228 случаев/ 884 прививки;
- Днепропетровская область — 487 случаев/ 1 222 прививки;
- Донецкая область — 445 случаев/ 1244 прививки;
- Житомирская область — 211 случаев/ 989 прививок;
- Закарпатская — 105 случаев/ 1337 прививок;
- Запорожская область — 301 случай/ 705 прививок;
- Ивано-Франковская область — 186 случаев/ 1 339 прививок;
- Киевская область — 301 случай/ 944 прививки;
- Кировоградская область — 127 случаев/ 314 прививок;
- Луганская область — 186 случаев/ 557 прививок;
- Львовская область — 350 случаев/ 1 384 прививки;
- Николаевская область — 285 случаев/ 471 прививка;
- Одесская область — 368 случаев/ 984 прививки;
- Полтавская область — 325 случаев/ 926 прививок;
- Ровенская область — 357 случаев/ 944 прививки;
- Сумская область — 249 случаев/ 422 прививки;
- Тернопольская область — 200 случаев/ 896 прививок;
- Харьковская область — 665 случаев/ 649 прививок;
- Херсонская область — 250 случаев/ 34 прививки;
- Хмельницкая область — 334 случая/ 1 037 прививок;
- Черкасская область — 449 случаев/ 468 прививок;
- Черновицкая область — 95 случаев/ 478 прививок;
- Черниговская область — 251 случай/ 556 прививок.
Коронавирус в Украине
Для сравнения за сутки, по состоянию на 13 мая коронавирусом в Украине заболели 6 813 человек. Из них 2 569 пациентов госпитализировали.
За последний день от Covid-19 умерли 346 человек, а выздоровели — 19 507 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.