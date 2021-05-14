В Украине для увеличения физической активности среди населения в условиях нынешних карантинных ограничений подготовили постановление об утверждении противоэпидемических мероприятий во время массовых спортивных активностей на открытом воздухе.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 14 мая. Документ разработало Министерство здравоохранения совместно с профессиональными ассоциациями.

По словам врача, сейчас в Украине разрешается проведение массовых спортивных мероприятий, но с соблюдением санитарных норм:

массовые мероприятия могут проводить на открытом воздухе в областях, где не установлены дополнительные ограничения органов местного самоуправления;

перед проведением мероприятий организаторы должны проводить опрос каждого участника на наличие симптомов респираторной болезни и температурный скрининг;

люди, у которых обнаружены признаки респираторной болезни или обнаружено температуру тела более 37,2, не допускаются к участию в мероприятии;

организаторы должны обеспечить контроль за соблюдением санитарных норм: маски, дистанция;

вход в стартовый коридор разрешается участникам в соответствии с квотами, которые устанавливают организаторы;

регистрация на спортивные соревнования должна происходить исключительно онлайн;

должно быть четко определено количество участников, между волнами забега должно быть минимум 10-15 сек, чтобы старты проходили безопасно;

запрещено обмениваться личными вещами (полотенца, халаты и т. д.) с другими участниками;

запрещено размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона ограничений красной зоны.

Кроме того, Ляшко рассказал, что люди, которые занимаются физической активностью, могут легче переносить коронавирус. Он сослался на публикацию научного британского журнала спортивной медицины, где указано, что физическая активность снижает вероятность перенести Covid-19 в тяжелой форме.