Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса и на восьмом месте в мире. В то же время в мире уже зафиксировали 161 млн новых случаев заражения этой болезнью. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США.

От коронавируса в мире выздоровели 140 млн человек, а умерли 13 тыс. человек. Сейчас насчитывается около 17 млн ​​активных случаев заболевания.

Главные новости о коронавирусе за 14 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает увеличиваться количество новых случаев Covid-19. За сутки заболели 7 562 человека. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 287 пациентов, а выздоровели — 15 958.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487) , Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине утвердили противоэпидемические мероприятия во время массовых спортивных активностей на открытом воздухе.

Читайте Какие ограничения при проведении соревнований на улице в Украине

Вакцинация в Украине

13 мая в Украине против коронавируса вакцинировали 21 587 человек, а также 4 530 украинцев получили вторую дозу вакцины.

Всего с начала прививочной кампании прививки получили 918 164 человека, из них 918 162 человека получили первую дозу вакцины, а 8 358 человек получили уже обе дозы (накануне таких было 3 828 человек).

Больше всего прививок сделали во Львовской (1 384), Ивано-Франковской (1 339), Закарпатской (1 339) области.

Кроме того, МИД Литвы сообщил, что Литва предоставит Украине 100 тыс. доз вакцины. Также препарат получит Грузия — 15 тыс. доз и Молдова — 11 тыс. доз.

Коронавирус в мире

Португалия продолжила до 30 мая второй по серьезности уровень коронавирусной угрозы в стране. Это состояние дает полномочия правительству накладывать локальные локдауны или вводить другие ограничения.

Италия ускоряет кампанию по вакцинации. Регионы страны готовятся предложить прививки здоровым людям в возрасте от 40 лет.

В США граждане, которые полностью вакцинированы против Covid-19, могут отказаться от ношения масок и соблюдения дистанции на улице и в помещениях.

Карантин в Украине

По состоянию на 14 мая 2021 года в оранжевой зоне эпидемической опасности оказалась Николаевская область.

В других областях Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.