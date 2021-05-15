Вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

– Будем вакцинировать работников образования, поскольку у них ориентировочно через месяц начинаются отпуска, и собрать их будет сложно, – сказал он.

Для этой волны вакцинации работников образования используют 387 тыс. доз из 483 тыс. доз вакцины Pfizer, которые Украина получит, начиная с 18 мая.

Доступ к вакцинации будут иметь все работники образования, независимо от формы собственности учреждения, а также работники внеклассного образования.

Для получения вакцины работникам образования следует сообщить о своем желании руководителю учебного заведения.

Вакцинацию работников образования будут проводить выездные вакцинальные бригады.

Кроме работников образования, вакцинами, которые поступят на следующей неделе, провакцинируют представителей целевых групп, в частности военнослужащих и медиков, которые не успели вакцинироваться ранее.

Ранее было провакциновано около 22 тыс. работников образования, которые примут участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Смертность от коронавируса

14 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть еще более смертоносным, чем первый.

Беспокойство ВОЗ вызывает не только Индия, а также Непал, Вьетнам, Таиланд и Египет.

Председатель ВОЗ подчеркнул, что единственным способом избежать такого печального сценария является вакцинация в сочетании с соблюдением карантинных мер.

Подробнее о смертности от коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.