По состоянию на 15 мая в мире зафиксировали 161,9 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19 умерли более 3,4 млн человек.

В то же время в Украине заболеваемость пошла на спад, однако в больницы остаются достаточно загружены пациентами.

Главные новости о коронавирусе за 15 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 6 796 человек. Победить же болезнь удалось 17 202 пациентам. Кроме того, зафиксировано 322 новых летальных случая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (630), Киеве (544), а также Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

В течение лета Минздрав планирует исследовать эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса и его штаммов. Кроме того, в ведомстве надеятся оценить состояние коллективного иммунитета украинцев.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине совершили 18 335 прививок против Covid-19. Всего с начала прививочной кампании в стране вакцинировали 936 499 человек, из них получили одну дозу — 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 13 661 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что правительство Украины в среднем тратит $7,52 на покупку одной дозы вакцины против коронавируса. Однако он отказался разглашать цены на препараты конкретных производителей, сославшись на жесткие условия конфиденциальности.

Кроме того, глава Минздрава пожаловался, что добиться 100% вакцинации населения Украины не удастся, поскольку граждан страны очень сложно уговорить сделать прививку. При этом чиновник отметил, что после получения препарата 70% украинцев в стране будет полностью отменен карантин.

Коронавирус в мире

Лидерами по распространению коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты (33 млн), Индия (24 млн), Бразилия (15,4 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн). Украина остается на 16 месте в мировом рейтинге заболеваемости Covid-19, а в Европе — на восьмом.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может стать еще более смертоносным, чем был первый. По его словам, беспокойство ВОЗ вызывает не только Индия, но и Непал, Вьетнам, Таиланд, а также Египет.

Кроме того, Греческая Республика вновь изменила свое решение и разрешила въезд в страну туристам из Украины. Для пересечения границы Греции нужно заполнить специальную PLF форму.

В свою очередь правительство Бразилии приняло решение приостановить производство вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Причиной стала нехватка ингредиентов для изготовления препарата.

Карантин в Украине

По состоянию на 15 мая 2021 года лишь в одном регионе Украины был установлен оранжевый уровень эпидемической опасности – в Черкасской области.

Все остальные области вошли в желтую зону карантина.