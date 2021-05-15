По состоянию на утро 15 мая в Украине зафиксировали 6 796 новых случая коронавируса. В частности заболело 347 детей и 233 медработника.
Всего за все время пандемии коронавируса в стране опасным вирусом заболело 2 150 244 человек.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 197 человек. Из медицинских учреждений выписали 2 796 граждан. За сутки опасное заболевание преодолели 17 202 человека. Всего от коронавируса выздоровели 1 849 803 украинцев.
В то же время в Украине зафиксировали 322 летальных случаев в сутки, за все время от опасного заболевания умерло 47 942 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
За последние сутки в Украине сделали 76 496 тестирований: методом ПЦР — 34 108, методом ИФА — 14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28 360. За все время пандемии в Украине провели 9 824 399 ПЦР-тестирований.
В то же время за последние сутки 23 638 человек получили прививки от коронавируса. Всего 936 497 украинцев вакцинировались от опасного заболевания.
Количество заболеваний и прививок в регионах за сутки
город Киев — 544/1652
Винницкая область — 141/894
Волынская область — 206/742
Днепропетровская область — 518/1817
Донецкая область — 480/1174
Житомирская область — 140/926
Закарпатская область — 97/1085
Запорожская область — 342/1021
Ивано-Франковская область — 115/1378
Киевская область — 318/678
Кировоградская область — 95/488
Луганская область — 159/593
Львовская область — 432/2026
Николаевская область — 212/617
Одесская область — 351/1364
Полтавская область — 298/1512
Ровенская область — 353/874
Сумская область — 190/339
Тернопольская область — 153/688
Харьковская область — 630/620
Херсонская область — 186/511
Хмельницкая область — 192/1038
Черкасская область — 345/417
Черновицкая область — 88/590
Черниговская область — 211/594
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 14 мая ситуация с коронавирусом в Украине также оставляла желать лучшего. Вчера Covid-19 зафиксировали еще у 7 562 украинцев.
Согласно данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 195 местных жителей. За все время пандемии умерло 47 620 украинцев. Однако в то же время 1 832 601 граждан смог перебороть опасное заболевание.