По состоянию на утро 15 мая в Украине зафиксировали 6 796 новых случая коронавируса. В частности заболело 347 детей и 233 медработника.

Всего за все время пандемии коронавируса в стране опасным вирусом заболело 2 150 244 человек.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 197 человек. Из медицинских учреждений выписали 2 796 граждан. За сутки опасное заболевание преодолели 17 202 человека. Всего от коронавируса выздоровели 1 849 803 украинцев.

В то же время в Украине зафиксировали 322 летальных случаев в сутки, за все время от опасного заболевания умерло 47 942 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

За последние сутки в Украине сделали 76 496 тестирований: методом ПЦР — 34 108, методом ИФА — 14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 28 360. За все время пандемии в Украине провели 9 824 399 ПЦР-тестирований.

В то же время за последние сутки 23 638 человек получили прививки от коронавируса. Всего 936 497 украинцев вакцинировались от опасного заболевания.

Количество заболеваний и прививок в регионах за сутки

город Киев — 544/1652

Винницкая область — 141/894

Волынская область — 206/742

Днепропетровская область — 518/1817

Донецкая область — 480/1174

Житомирская область — 140/926

Закарпатская область — 97/1085

Запорожская область — 342/1021

Ивано-Франковская область — 115/1378

Киевская область — 318/678

Кировоградская область — 95/488

Луганская область — 159/593

Львовская область — 432/2026

Николаевская область — 212/617

Одесская область — 351/1364

Полтавская область — 298/1512

Ровенская область — 353/874

Сумская область — 190/339

Тернопольская область — 153/688

Харьковская область — 630/620

Херсонская область — 186/511

Хмельницкая область — 192/1038

Черкасская область — 345/417

Черновицкая область — 88/590

Черниговская область — 211/594

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 мая ситуация с коронавирусом в Украине также оставляла желать лучшего. Вчера Covid-19 зафиксировали еще у 7 562 украинцев.

Согласно данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 195 местных жителей. За все время пандемии умерло 47 620 украинцев. Однако в то же время 1 832 601 граждан смог перебороть опасное заболевание.