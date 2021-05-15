Министерство здравоохранения готово ввести Covid-сертификаты в Украине с 1 июля. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

– Мы участвуем в двух рабочих группах по введению Covid-сертификатов – от ВОЗ и от ЕС. Эти документы предлагают определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. Например, посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное.

По словам главного санитарного врача, конкретный перечень преимуществ для людей, которые будут иметь Covid-сертификат, еще не определен.

Пока в Украине все данные о вакцинации вносятся в электронную систему здравоохранения.

Параллельно работает группа специалистов из Минздрава, НСЗУ и Минцифры. Они сотрудничают с ВОЗ и ЕС и нарабатывают технические моменты, которые сразу после введения в Евросоюзе будут внедрены и в Украине.

– Мы не будем “белой вороной”. Что будет утверждено ВОЗ, то будет и у нас. Что будет в Евросоюзе, то будет и у нас, – пообещал Виктор Ляшко.

Главный санврач уверяет, что в Евросоюзе и Израиле будут признавать прививки всеми препаратами, которые имеют разрешение от ВОЗ. Разрешение пока ждет вакцина от Sinovac.

– В начале мая появилось одобрение препарата Sinopharm. Относительно Sinovac мы ждали ответа еще в конце апреля. Однако технически проверка требует времени. Но руководитель отдела ВОЗ заявил, что они подтверждают эффективность обеих этих китайских вакцин, – отметил Ляшко.

Вакцинация работников образования

24-25 мая в Украине может начаться вакцинация работников образования.

Для иммунизации против коронавируса используют 387 тыс. доз из 483 тыс. доз вакцины Pfizer, которые Украина получит, начиная с 18 мая.

Прививку смогут сделать все работники образования, независимо от формы собственности заведения, а также работники внеклассного образования.