В Киеве по состоянию на утро 16 мая зафиксировали 137 новых случаев коронавируса.

За время пандемии Covid-19 в столице обнаружили 201 890 больных. За последние сутки 336 жителей Киева получили прививки от коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: