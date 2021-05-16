В Украине после прибытия очередной партии вакцины от коронавируса стартует иммунизация работников сферы образования. Министерство здравоохранения обнародовало их алгоритм записи на вакцинацию от коронавируса.

Работники образования, привлеченные к проведению ВНО в 2021 году и выразили желание вакцинироваться, должны обратиться к руководителям учебных заведений.

Вскоре руководители учебных заведений формируют списки и передают их региональным координаторам по вакцинации, которые в дальнейшем сообщат о дате и времени приезда мобильной бригады.

Полный алгоритм записи

Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной, профессионального образования обращаются к руководителям учебных заведений, которые формируют и направляют списки желающих получить прививку в органы управления образованием местных советов.

Руководители учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования направляют списки в департаменты здравоохранения и КГГА.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений о дате и времени, когда мобильная бригада приедет к учебному заведению для иммунизации коллектива.

Если список нужно уточнить, то это необходимо сделать до первого приезда мобильной бригады. После этого изменения в списках согласовывают с региональными координаторами в индивидуальном порядке.

Вакцинация работников образования

По словам главного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая.

Такой шаг приняли ввиду того, что у работников этой сферы ориентировочно через месяц начнется сезон отпусков. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.