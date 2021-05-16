В Украине после прибытия очередной партии вакцины от коронавируса стартует иммунизация работников сферы образования. Министерство здравоохранения обнародовало их алгоритм записи на вакцинацию от коронавируса.
Работники образования, привлеченные к проведению ВНО в 2021 году и выразили желание вакцинироваться, должны обратиться к руководителям учебных заведений.
Вскоре руководители учебных заведений формируют списки и передают их региональным координаторам по вакцинации, которые в дальнейшем сообщат о дате и времени приезда мобильной бригады.
Полный алгоритм записи
Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной, профессионального образования обращаются к руководителям учебных заведений, которые формируют и направляют списки желающих получить прививку в органы управления образованием местных советов.
Руководители учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования направляют списки в департаменты здравоохранения и КГГА.
Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений о дате и времени, когда мобильная бригада приедет к учебному заведению для иммунизации коллектива.
Если список нужно уточнить, то это необходимо сделать до первого приезда мобильной бригады. После этого изменения в списках согласовывают с региональными координаторами в индивидуальном порядке.
Вакцинация работников образования
По словам главного санитарного врача и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация работников образования может начаться с 24-25 мая.
Такой шаг приняли ввиду того, что у работников этой сферы ориентировочно через месяц начнется сезон отпусков. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.