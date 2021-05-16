По состоянию на 16 мая в мире на коронавирус заболели уже 161 513 458 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 677 387 инфицированных.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 12 936 больных, а с начала пандемии — 3 352 109.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

Черногория на следующей неделе откроет границы для всех туристов. Для въезда в страну необходимо будет сделать отрицательный тест на коронавирус.

С 16 мая Минздрав Италии отменяет карантин для туристов, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, ЕС, а также из Великобритании и Израиля.

Таиланд разрешил ресторанам столицы Бангкока возобновить работу, но с ограниченной производительностью и рабочим временем.

Эксперты постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), считают, что жителям Германии вероятнее всего придется сделать повторную прививку от коронавируса в 2022 году.

Коронавирус и карантин в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 208 человек с коронавирусом, а к статистике инфицированных добавилось еще 3 620 случая заболевания Covid-19.

Только в Черкасской области установлен оранжевый уровень эпидемической опасности. Остальные области и столица Украины — в желтой зоне.

За все время пандемии Covid-19 на территории страны заболели опасным вирусом 2 153 864 местных жителей.