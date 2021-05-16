По состоянию на утро 16 мая в Украине зафиксировали 3 620 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников.

За все время пандемии Covid-19 на территории страны заболели опасным вирусом 2 153 864 местных жителей.

За прошлые сутки в больницы госпитализировали 2 208 украинцев, одновременно с медицинских учреждений выписали 3 845 человек. Также 7 921 гражданин оправился от коронавируса, за все время заболевание преодолело 1 857 724 человека.

В стране зафиксировали 133 летальных случаев от вируса, за все время пандемии от опасного заболевания погибло 48 075 украинцев.

За сутки осуществили 38 911 тестирований (в частности методом ПЦР — 17389, методом ИФА — 3848), а также сделали 1 7674 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время провели 9 841 788 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Количество заболеваний и прививок в регионах за сутки

город Киев — 137/336

Винницкая область — 62/238

Волынская область — 100/165

Днепропетровская область — 530/131

Донецкая область — 260/189

Житомирская область — 126/201

Закарпатская область — 22/80

Запорожская область — 115/84

Ивано-Франковская область — 87/281

Киевская область — 277/339

Кировоградская область — 49/196

Луганская область — 21/100

Львовская область — 113/302

Николаевская область — 131/135

Одесская область — 231/482

Полтавская область — 90/371

Ровенская область — 115/171

Сумская область — 172/244

Тернопольская область — 118/248

Харьковская область — 182/400

Херсонская область — 194/392

Хмельницкая область — 138/288

Черкасская область — 106/57

Черновицкая область — 74/436

Черниговская область — 170/298

Коронавирус в Украине

Для сравнения, вчера коронавирус в Украине зафиксировали у 6 796 местных жителей. За сутки госпитализация понадобилась 2 197 украинцам, однако из больниц выписали 2 796 людей.

От опасного заболевания выздоровели 17 202 человека. В то же время за вчерашний день в Украине зафиксировали 322 летальных случаев.