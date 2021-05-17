В рамках реализации национальной стратегии по наркотикам в 2030 году в Украине уже реализуют необходимые меры — создание системы 2D-кодирования лекарственных средств и внедрение электронного рецепта.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко во время брифинга 17 мая.

— Именно внедрение системы 2D-кодирования, то есть нанесение уникального двумерного кода, позволит проследить весь жизненный путь лекарственных средств вместе с наркотическими веществами, — отметил заместитель.

По его словам, эти меры будут способствовать уменьшению незаконного оборота психотропных веществ. 2D-кодирование будут внедрять во все наркотические вещества, которые есть на рынке в Украине.

Также внедрение электронного рецепта, где есть план лечения, позволит отслеживать адекватность назначения определенных веществ.

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Кроме того, Иващенко сообщил, что Министерство здравоохранения совместно с Государственной службой лекарственных средств и наркотических веществ разработало проект постановления о внесении изменений в лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по производству, импорту, торговле лекарственными средствами.

Решение о возможности дистанционной торговли лекарствами, которое осуществляется в рамках реализации программы Доступные лекарства, приняли за ограниченного доступа к препаратам во время пандемии.