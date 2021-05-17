От гипертонии страдает каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. В большинстве случаев повышенное артериальное давление обусловлено неправильным образом жизни и стрессами.

Чем опасна гипертония и как с ней бороться Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

Что такое гипертония

Обычное артериальное давление (АД) у здорового человека – 120\80. А если показатели составляют 140\90, это означает, что давление повысилось. Постоянное и частое повышение АД свидетельствует о сбое в организме.

— Страшны не сами показатели давления, а то, что из-за них страдают так называемые органы-мишени, — сказала врач-терапевт. — Этот термин употребляется, потому что гипертония прежде всего воздействует на несколько важных органов: сосуды, сердце, почки и глаза.

Самое ужасное то, что артериальное давление часто не дает о себе знать на первых порах. Гипертонию даже прозвали “тихим убийцей”. Но со временем ее симптомы проявляются чаще, иногда в виде гипертонических кризов, когда показатели зашкаливают и не снижаются какое-то время. Самочувствие ухудшается, а болезнь требует безотлагательного лечения.

Органы-мишени

Сосуды. Повышенное давление воздействует на их стенки изнутри, повреждая их. Так возникает воспаление, которое компенсируется отложением холестериновых бляшек. Возникает атеросклероз. Просвет сосуда уменьшается, а давление на него увеличивается.

В результате потерявший эластичность сосуд может лопнуть. Мелкие поврежденные сосуды проявляются синей сеточкой на коже, а крупные приводят к серьезным проблемам со здоровьем: от нарушения мозговой деятельности до инсультов и инфарктов.

Сердце. Повышенное давление приводит к тому, что стенки артерий становятся менее эластичными, уменьшается приток крови, а следовательно кислорода, к сердечной мышце. Развивается сердечная недостаточность.

Об осложнениях дает знать боль за грудиной – стенокардия.

При остром кислородном голодании клетки сердца начинают отмирать. Развивается инфаркт.

Почки. Постоянное повышенное давление приводит к нарушению работы почек. Может развиться почечная недостаточность.

Глаза. У гипертоников может резко снизиться зрение. Если вы гипертоник и заметили, что зрение ухудшается не ждите серьезных проблем, идите к врачу и лечитесь.

Три стадии болезни

Напомним, что гипертония имеет три стадии своего развития.

І. Может протекать бессимптомно. Органы-мишени еще не задеты. Человек ощущает себя здоровым, он активен и не реагирует на смену погоды. Такие пациенты составляют группу риска, потому что не контролируют АД.

ІІ. Появляются симптомы поражения сердца, сосудов. Обнаруживаются изменения глазного дна. Но если не начать лечение и не изменить нездоровый образ жизни, можно стать инвалидом.

ІІІ. Наступают серьезные необратимые изменения в органах-мишенях. Развивается почечная недостаточность, случается инфаркт или инсульт. Может наступить слепота.

Очень важно не доводить болезнь до этой стадии.

Лечение гипертонии

К лечению артериальной гипертензии нужно подходить серьезно. Если вам назначают антигипертензивные препараты для приема на постоянной основе, принимайте их, как советует доктор (терапевт или кардиолог).

Действие таких лекарств накопительное, поэтому прерывать прием таблеток или принимать их от случая к случаю не стоит.

Всегда держите при себе скоропомощные средства. Какие, вам подскажет лечащий доктор.

Профилактика гипертонии

Постоянный контроль АД. Измеряйте давление ежедневно, а при необходимости несколько раз в день. Принимайте назначенные препараты. Периодическое посещение лечащего врача. В зависимости от состояния здоровья доктор может поменять лекарство или дозу, что очень важно. Изменение образа жизни и питания. Двигайтесь больше, бывайте на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций. Исключите из рациона питания сахар. По последним данным, он способствует возникновению воспалений стенок сосудов. Уменьшите количество соли. Исключите все вредные продукты: жареные, копченые, острые, консервы и сладости, купленные в магазине. Они содержат трансжиры, что тоже очень плохо сказывается на состоянии сосудов.

Тяжелая форма гипертонии может стать препятствием для вакцинации от коронавируса.