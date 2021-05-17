С 2019 года в Украине уменьшилась детская смертность. Если раньше она составляла 7,8 и 8,6 на 100 тыс., то сейчас 6,7.

Об этом на брифинге УНН сообщила Татьяна Знаменская, неонатолог, руководитель отдела Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О.М. Лукьяновой НАМН Украины.

— Мы разработали новые протоколы ведения и стандарты лечения новорожденных для перинатальных центров страны, — сказала она. — И обидно, что сейчас нет приоритетности вопросов материнства и детства. О новорожденных и беременных женщинах все больше молчат. Читайте Лежат на кислородной поддержке: коронавирусом в Киеве стали чаще и тяжелее болеть дети

Неонатолог отметила также, что за последние три года снизилась рождаемость с 500 тыс. детей в год до 270 тыс. Разница составляет 43%. Каждые 11 детей имеют отклонения в здоровье, а неонатологов становится все меньше.

— В то же время улучшилась работа по орфанным заболеваниям и метаболическим нарушениям, мы стали выхаживать недоношенных, — отметила Татьяна Знаменская. — Хотим, чтобы они мели хорошее качество жизни. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с региональными перинатальными центрами, региональными больницами.

Крайне редкие случаи летальных исходов в результате вакцинации детей мгновенно становятся достоянием общественности, порождая великое множество слухов и домыслов.