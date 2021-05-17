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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Французская компания Sanofi заявила о тестировании собственной вакцины от коронавируса

Французская компания Sanofi заявила о тестировании собственной вакцины от коронавируса

Представители французской фармацевтической компания Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщили об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины от коронавируса.

Испытания продемонстрировали высокий уровень выработки антител после введения одной дозы препарата, сообщает пресс-служба французской компании.

— После одного укола у участников проявлялся высокий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что свидетельствует о большом потенциале вакцины, — информируют представители компании.

Согласно промежуточным результатам исследования второй фазы, фиксируется от 95% до 100% выработки антител после второй прививки во всех возрастных группах.

В ближайшее время компания приступит к третьей фазе испытаний. Если они пройдут успешно,  вещество может быть утверждено в четвертом квартале 2021 года.

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Источник: Sanofi

Фото: Pixabay

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