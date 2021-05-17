В Украине уже в июле планируют запустить сертификаты вакцинации украинский в приложении Дия. Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в комментарии одному из изданий.

По его словам соответствующее постановление Кабинета Министров уже готовится. Сертификат будет в электронном формате, но можно получить и бумажную версию, заказав ее у семейного врача.

— Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в Дие. Соответствующее постановление Кабинета Министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Мы также рассматриваем сеть ЦНАП для обеспечения более широкого доступа к этой услуге, — отметил он.

Он утверждает, что Украина получила предварительные требования Европейского Союза, которые изучили в министерстве и уже готовы к реализации.

Сейчас в стране рассматривают два типа Covid сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для путешествий, а внутренний — для восстановления концертов и других массовых мероприятий. Первый будет отличаться от второго набором данным, поскольку есть европейские требования, по которым должны отображаться медицинские данные, в частности тип и название вакцины, ее производитель.

— Основанием для сертификатов будет Электронная система здравоохранения. Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отражения соответствующих сертификатов, — говорит Выскуб.

Для проверки данных в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данных, которые позволят проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявлял, что введение сертификатов вакцинации не означает, что сразу откроются европейские границы. Это решение должен принять Европейский Союз.