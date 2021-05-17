По состоянию на утро 17 мая в Киеве обнаружили 102 новых случая коронавируса. Всего за весь период пандемии в столице зафиксировали 201 992 Covid-случаи.
За минувший день умерли от вируса 10 киевлян, в общем — 4 950.
В свою очередь выздоровели за сутки 64 человека, в целом — 132 396.
Кроме этого, за сутки прививки против коронавируса сделали 58 киевлян.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.