По состоянию на утро 17 мая в Киеве обнаружили 102 новых случая коронавируса. Всего за весь период пандемии в столице зафиксировали 201 992 Covid-случаи.

За минувший день умерли от вируса 10 киевлян, в общем — 4 950.

В свою очередь выздоровели за сутки 64 человека, в целом — 132 396.

Кроме этого, за сутки прививки против коронавируса сделали 58 киевлян.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: